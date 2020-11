Nestlé: Die Weihnachtsklassiker von Starbucks

Nestlé bringt die beliebten Weihnachtsklassiker aus den Starbucks-Coffeeshops in den LEH.

Pünktlich zur Weihnachtszeit bringt der Nahrungsmittelriese unter der Marke Starbucks die beliebten Weihnachtsklassiker aus den Coffeeshops in den heimischen Lebensmitteleinzelhandel. Ab sofort sollen die drei Limited Edition Produkte junge Konsumenten am POS ansprechen und die Kategorie in der stärksten Saison aktivieren. Den Holiday Blend mit festlichen Röstprofilen und Aromen gibt es ab sofort im ausgewählten Lebensmitteleinzelhandel als Ganze Bohne in der 190 Gramm-Packung und als Nespresso-kompatible Kapsel. Für das Nescafé Dolce Gusto System kommt die Sorte Toffee Nut Latte in die Regale. Sie vereint buttriges Aroma von süßem Toffee mit der Wärme gerösteter Nüsse. Die drei limitierten Sorten sorgen seit Mitte November in ihren rot-goldenen Verpackungen für Aufmerksamkeit am POS.

