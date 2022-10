Nestlé: KitKat goes vegan

KitKat V, die vegane Version der Süßware, ist ab Ende Oktober auch in Österreich erhältlich.

Als eines von 15 europäischen Ländern darf nun auch Österreich in den Genuss der veganen Version von KitKat kommen. Entwickelt wurde das neue KitKat V von Schokoladenexperten im Nestlé-Forschungs- und Entwicklungszentrum für Süßwaren in York (Großbritannien), der ursprünglichen Heimat der Marke. Louise Barrett, Leiterin des Nestlé Confectionery Product Technology Centers in York, sagt dazu: "Letztes Jahr haben wir beschlossen, KitKat V in unseren R&D-Produktionsstätten herzustellen, damit wir das Produkt viel schneller in die Regale bringen und mit unseren Verbrauchern testen können. Die Resonanz der Verbraucher war überwältigend und wir freuen uns nun darauf, das Produkt auf breiterer Basis einzuführen." Barrett bezieht sich damit auf eine 2021 durchgeführte Testeinführung in Großbritannien sowie einigen anderen Ländern.