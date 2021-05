Mit der aktuellen KITKAT Kampagne „Have a break für den guten Zweck“ wird die Partnerschaft zwischen Nestlé Österreich und dem Österreichischen Roten Kreuz auch im Jahr 2021 fortgeführt. In diesem Jahr werden speziell die kostenlosen Lernangebote unterstützt.Zu Beginn der weltweiten Ausnahmesituation, im Frühjahr 2020, starteten Nestlé und das Rote Kreuz eine internationale Partnerschaft, um jene zu unterstützen, die besonders hart von der Pandemie getroffen wurden. Nestlé Österreich stellte dem Roten Kreuz finanzielle Unterstützung in Höhe von rund € 200.000 zur Verfügung, und spendete dem Team Österreich Tafel im Laufe des Jahres über 70.000 Produkte.„Wir wollen uns als Unternehmen weiterhin solidarisch zeigen, und die wichtige Arbeit des Österreichischen Roten Kreuzes auch in diesem Jahr unterstützen. Ganz konkret: die kostenlosen Lernangebote, die für viele Kinder und Jugendliche essenziell sind, um nicht den Anschluss zu verlieren“, erklärt Corinne Emonet, Geschäftsführerin von Nestlé Österreich.Schon in Nicht-Corona-Zeiten haben es viele Kinder oft nicht so einfach: Immerhin ist rund ein Drittel aller Schulkinder in Österreich regelmäßig auf zusätzliche Förderung angewiesen. Aber Nachhilfe ist teuer und für viele Familien nicht leistbar. Die Corona Pandemie hat diese Situation noch verschlechtert. Die kostenlosen Lernangebote, die das Österreichische Rote Kreuz mit seinen Lernhäusern anbietet, sind vor allem an Kinder aus sozial schwächeren Familien gerichtet. Für diese stellten Homeschooling und Distance Learning oft besonders große Herausforderungen dar.Im Rahmen der Kampagne wird Nestlé Österreich 100% des Gewinns aus den Verkäufen des kompletten KITKAT Sortiments zwischen 1. Mai und 30. Juni 2021 dem Österreichischen Roten Kreuz widmen, und dabei ganz konkret der kostenlos angebotenen Lernbegleitung für Kinder und Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf. Denn: Bessere Bildung bedeutet bessere Chancen und ein besseres Leben.