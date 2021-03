Nestlé Österreich: Nesquik kann auch Bio

Die erfolgreiche Trinkkakao-Marke aus dem Hause Nestlé gibt es nun auch als Bio-Variante mit besonders umweltfreundlichen Verpackung.

Vielen Generationen bekannt, als Marktführer am österreichischen Instant-Kakao Markt (laut Nielsen IQ Instant Kakao, Umsatz inkl. H/L, KW 52 2020) fest verankert und nun endlich auch in Bio-Qualität erhältlich: Nesquik All Natural Bio besteht aus nur vier Zutaten – drei davon aus biologischer Landwirtschaft (fettarmer Kakao, Zucker, Zimt) und natürlichem Vanillearoma. Der verwendete Kakao stammt aus Rainforest Alliance-zertifizierter Beschaffung. Zudem befindet sich der schokoladige Genuss in einem recycelbaren Papierbeutel.

In Österreich können Konsumenten ab April auch Nesquik All Natural Ready to Drink Kakao probieren. Der praktische Trinkkakao für unterwegs punktet nicht nur mit seiner neuen Rezeptur aus 100 Prozent natürlichen Inhaltstoffen und mit zertifiziertem Kakao, sondern auch mit seinem umweltfreundlichen Strohhalm aus Papier.

Umwelt und Ernährung

Nachhaltigkeit gegenüber dem Planeten ist für viele Familien ein wichtiges Anliegen. Die Verpackung von Nesquik All Natural Bio wird aus FSC-zertifiziertem Papier hergestellt. Damit kann das Produkt ganz einfach im Altpapiercontainer entsorgt und so dem Recyclingkreislauf zugeführt werden. Mit dem Umstieg auf eine recycelbare Papierverpackung ist Nesquik All Natural Bio auch eine der ersten Produktkategorien, die in Nestlés Ziele zur Reduktion von Neuplastik und dem Einsatz von recycelbaren oder wiederverwendbaren Verpackungen einzahlt. Um Verbrauchern eine Orientierungshilfe bei Kaufentscheidungen im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung zu bieten, führt auch Nesquik die erweiterte Nährwertkennzeichnung Nutri-Score auf seinen Verpackungen ein. Beide neuen Produkte liegen beim Nutri-Score im grünen Bereich: Nesquik All Natural Bio mit einem "B", und Nesquik All Natural Ready to Drink mit einem "A".