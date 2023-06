Nestlé: Pflanzlicher Hähnchen-Style

Garden Gourmet erweitert das pflanzenbasierte Sortiment um zwei Hähnchen-Varianten.

Seit 30 Jahren ist die Nestlé-Brand Garden Gourmet im vegan-vegetarischen Segment tätig. Dabei setzt das Unternehmen zum größten Teil auf Soja, die, so Nestlé nachdrücklich, nicht genetisch modifiziert sind und ausschließlich von zertifizierten Lieferanten stammen. Um die Bedürfnisse der Konsument:innen zu befriedigen, hat Garden Gourmet neben diversen Fleisch-Alternativen bereits auch einen veganen Thunfisch sowie eine Eialternative auf den Markt gebracht. Aktuell versucht man mit zwei pflanzlichen Hähnchenprodukten die Herzen der Veganer, Vegetarier und Flexitarier zu erobern.



Garden Gourmet Sensational Knusperfilet Hähnchen Art ist außen knusprig und innen saftig. In seiner Form ähnelt es dem tierischen Pendant. Garden Gourmet Sensational Chicken-Style Breast ist eine plant-based Hähnchenbrust-Variante. Gegossen wurde sie in eine 3D-Tropfenform und steht dem "Original" in Sachen Faserigkeit in nichts nach. Es ist innen saftig und außen weich und vielseitig einsetzbar.