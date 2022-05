Nestlé: Smarties mit weißer Schokolade

Smarties gibt es seit Mai mit einem Kern aus weißer Schokolade, der wie gewohnt bunt umhüllt wird.

Smarties präsentiert sich seit Kurzem in einer neuen Variante: Smarties white. Der Kern besteht aus weißer Schokolade, die umgeben wird von der bekannten knackig-bunten Hülle. Auch der neueste Smarties-Zuwachs wird in der recycelbaren Papierverpackung eingetütet. Der Kakao für die Schokolade stammt laut Herstellerangaben zu 100 Prozent aus Rainforest Alliance-zertifiziertem Anbau. Auch die bunten Schokolinsen erhalten ihre Farben aus Bestandteilen der Natur: bei der Herstellung der Smarties sollen demnach natürliche Aromen und Pflanzenkonzentrate wie etwa Zitronen, Hibiskus, Rettich u.v.m. verwendet werden. Die Smarties White Riesenrolle in der 120-Gramm-Verpackung trägt den Nutri-Score-Wert E.