Hermann bringt die österreichischen Klassiker mit per Hand gezüchteten Kräuterseitlingen auf den Markt.

Neuburger Fleischlos GmbH

Hermann Faschiertes

Ab Mitte März kann man Schnitzel und Faschiertes mit Hermann österreichweit auch vegetarisch genießen. "Das Schnitzel ist ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Küche. Wir haben einige Jahre geforscht, um es zu perfektionieren", so Thomas Neuburger. Es besteht aus handgeernteten Kräuterseitlingen, Reis, Rapsöl und Gewürzen. Sonst nichts. Keine Konservierungsstoffe, keine Geschmacksverstärker. Dafür muss man es auch nicht klopfen. Einfach in Mehr wenden, durch ein geschlagenes Ei ziehen, mit Brösel versehen und in Öl goldbraun herausbacken. "So lässt sich der Klassiker in Kürze auf nachhaltige und wesentlich gesündere Form genießen". In diesem Sinne wurde auch das Faschierte für die Flexitarier des Landes angepasst. Auch hier arbeitet man mit Kräuterseitlingen, Reis, Rapsöl, Hühner-Eiweiß und Gewürzen. Sämtliche Zutaten kommen aus rein biologischem Anbau und bieten eine Basis für Faschierten Braten, Faschierte Laibchen oder Spaghetti Bolognese.Mit ihren fleischlosen Produkten möchte Hermann dem übermäßigen Fleischkonsum ein Ende bereiten und suchen stets nach neuen Alternativen und Varianten. Dahinter steckt die bewusste Entscheidung nach einem gesünderen Weg zu gehen.