Mit Corticella ist ab sofort eine weitere Marke aus dem Hause Newlat in Österreichs Regalen zu finden.

Newlat

Auch wenn die Ursprünge der Nudel in Fernost liegen sollen, verbinden wir wohl kaum ein anderes Land so sehr mit Pasta wie unseren Nachbarn Italien. Von dort schafft es nun eine weitere Traditionsmarke in die österreichischen Regale: Corticella. Die italienische Marke aus dem Hause Newlat steht für Pasta aus erlesenem Hartweizengries in bester Qualität. Seit 70 Jahren wird sie nach einer traditionellen Rezeptur produziert. Besonders auffallend sind die Produkte durch die hochwertige blau-rote Kartonverpackung mit Sichtfenster. Die fünf Sorten Farfalle N°84, Rigatoni N°45, Fusilli N°64, Spaghetti N°4 und Penne Rigate N°11 werden von Winkelbauer Delikatessen vertrieben und sind ab sofort bei Billa und Merkur (Billa Plus) erhältlich.