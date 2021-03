NÖM: Neue Lifestylemarke "nöm für mich"

Die NÖM launcht natürliche, vitaminreichte Kefir-Produkte unter der neuen Marke nöm für mich.

Die neue Markenplattform der NÖM vereint unter "nöm für mich" Körper- und Ernährungsbewusstsein. Unter der Lifestylemarke wurde kürzlich ein naturnahes Kefir-Sortiment vorgestellt, das reich an Bifidobakterien ist und dank Vitamin A und B12 eine ausgeglichene Calcium- und Proteinquelle darstellt. "Mit der Kraft aus einem Naturprodukt etwas Gutes 'für mich' zu tun, ist unser Ansatz. Kefir ist ein in Vergessenheit geratenes Milchprodukt aus alter, bewährter Tradition. Wir modernisieren das Produkt in einem Lifestyle-Markenumfeld und bieten innovative Natursnacks und Drinks mit Kefir für einen bewussten Genussmoment", erklärt Veronika Breyer, Marketingleiterin der NÖM.

Ab Mitte März wird das Produktportfolio, bestehend aus den nöm für mich Kefir Drinks in den Sorten Natur, Himbeere und Multifrucht in der wiederverschließbaren 480-Gramm-Flasche, und die drei nöm für mich Kefirprodukte zum Löffeln in den Sorten Natur im 200-Gramm-Becher, crunchy Granola mit Haselnuss oder Waldbeere im 160-Gramm-Becher in Österreichs Kühlregalen erhältlich sein. Der Produktlaunch wird von einer Werbekampagne in TV, Out-of-Home, Print und Online begleitet.