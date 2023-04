nutribullet: Brei selbst pürieren

nutribullet

Bunt und funktional wird die Zubereitung von Babynahrung. Mit Geräten von nutribullet soll der Breikost-Start noch leichter fallen.

"Do it yourself", heißt es bei der Babynahrungszubereitung. Dies ist nicht nur kostengünstiger, sondern biete auch die volle Kontrolle über sämtliche Inhaltsstoffe. Das neue Babysortiment von nutribullet, einer Marke, die zur De'Longhi Gruppe gehört, soll dabei mit funktionalen und stylischen Geräten unterstützen. So lassen sich unterschiedlichste Formen von Babynahrung ganz einfach zubereiten, verspricht der Hersteller in einer aktuellen Aussendung.