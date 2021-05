Ölz: Muffins mal Zwei

Nachdem die Ölz Muffins im April 2020 aus dem Sortiment genommen wurden, erlebt nun das Produkt ab KW 23/2021 ein Revival gleich in zweifacher Ausführung.

Feinsten Muffin-Genuss im Doppelpack verspricht Ölz mit dem Marmor Muffins (Kombination aus heller und dunkler Rührmasse) und den Party Muffins, dekoriert mit Milchschokoladenglasur und bunten Schokolinsen. Die beiden Produkte sind ab 7. Juni 2021 in noch handlicherer, kleinerer Größe von 2x75 Gramm erhältlich. Außerdem sind sie nicht mehr in einem Plastikblister verpackt, sondern in einer neuen Kartonschale. Durch die attraktive Aufmachung eignen sich die Muffins laut Ölz auch als süßes Geschenk oder Mitbringsel.