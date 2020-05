OMV: Viva Eiskaffee Caramel

OMV erweitert sein Viva Eiskafeesortiment im Sommer um eine neue Limited Edition: Café Caramel.

Nachdem die Viva Iced Coffee seit dem Launch im Mai 2019 gut bei den Konsumenten angekommen sind, erweitert OMV die Range mit Cappuccino und Caffè Latte nun um die neue Sorte Café Caramel. Der Eiskaffee aus Arabica Kaffee aromatischem Karamellgeschmack wird in Österreich produziert und verzichtet auf künstliche Aromastoffe und Konservierungsmittel. Die wiederverschließbaren 250g-Flaschen sind im Sommer in allen VIVA Shops der OMV Tankstellen erhältlich."Um diese Bedürfnisse mobiler Konsumentinnen und Konsumenten noch besser abzudecken, arbeitet die Viva Genusswelt an der stetigen Optimierung des Sortiments. Dabei stehen höchste Qualität, Frische und Convenience immer im Mittelpunkt", erklärt dazu Wilfried Gepp, Leiter des Tankstellengeschäfts in Österreich.