Ottakringer Brauerei

Seit Mai 2023 gibt es das Ottakringer Bio-Zwickel ergänzend zur 0,5-l-Mehrweg-Glasflasche nun ebenso in der 0,5-l-Dose im LEH.

Ganz nach dem Motto "08/16 statt 08/15" geht die Ottakringer Brauerei neue Wege und bietet erstmals ein Bio-Bier in der 0,5-l-Aludose an. Das liegt auch daran, weil Zwickl-Biere seit Jahren in Österreich aufgrund ihrer Vollmundigkeit und Natürlichkeit im Trend liegen.





Zur Einführung des Neuprodukts meint Ottakringer-Geschäftsführer Harald Mayer: "Wir verzapfen nur das Beste. Unser Bio-Zwickl ist sowohl in der heimischen Gastronomie als auch im Handel überaus beliebt und spricht in der Dose ab sofort zusätzliche Konsumentengruppen an. Es ist derzeit auch mein ganz persönlicher Favorit aus unserer Brauerei und ich kann nur jedem ans Herz legen, es einfach mal zu probieren!" Und Geschäftsführungs-Kollege Tobias Frank ergänzt: "Obwohl es aktuell sehr herausfordernd ist, Bio-Rohstoffe zu sourcen, ist es uns gelungen, auch weiterhin die Bio-Braugerste zu 100 Prozent aus Österreich zu beziehen. Darauf sind wir stolz!"

Zur Einführung des Neuprodukts meint Ottakringer-Geschäftsführer Harald Mayer: "Wir verzapfen nur das Beste. Unser Bio-Zwickl ist sowohl in der heimischen Gastronomie als auch im Handel überaus beliebt und spricht in der Dose ab sofort zusätzliche Konsumentengruppen an. Es ist derzeit auch mein ganz persönlicher Favorit aus unserer Brauerei und ich kann nur jedem ans Herz legen, es einfach mal zu probieren!" Und Geschäftsführungs-Kollege Tobias Frank ergänzt: "Obwohl es aktuell sehr herausfordernd ist, Bio-Rohstoffe zu sourcen, ist es uns gelungen, auch weiterhin die Bio-Braugerste zu 100 Prozent aus Österreich zu beziehen. Darauf sind wir stolz!"