Ottakringer Brauerei

Die Ottakringer Brauerei widmet in einer Limited Edition allen 23 Wiener Bezirken ein eigenes Etikett.

Heute eine "Meidlinger Helles", morgen ein "Hernalser Helles" und übermorgen vielleicht ein "Liesinger Helles"? Mit der Limited Edition vom bekannten Ottakringer Helles in der 0,33-l-Flasche ist das nun möglich. "Wir lieben Wien und vor allem die Vielfalt, die die Stadt erst so richtig lebendig macht. Deshalb widmen wir jedem einzelnen der 23 Wiener Gemeindebezirke eine eigene Flasche unseres vielfach prämierten Originals Ottakringer Helles und wollen damit auf und in ganz Wien anstoßen", erklärt Martin Eicher, Marketingleiter der Ottakringer Brauerei.