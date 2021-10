Ottakringer Brauerei

Der seit dem Jahr 1920 gebraute Ottakringer Bock hat nun wieder Saison. Das Starkbier eignet sich gut als Begleiter zu gehaltvollen Festtagsspeisen.

Nach monatelanger Reifung ist es nun so weit: Der Ottakringer Bock wurde abgefüllt und kann getrunken werden. Ab sofort ist er nicht nur im Handel, sondern als Zwicklbier exklusiv auch in der Gastronomie erhältlich. Das Starkbier hat 16,8 Grad Plato Stammwürze und einen Alkoholgehalt von 6,9 Volumsprozent. Angeboten wird es im LEH in der 0,5-l-Mehrwegflasche.