Ottakringer Brauerei: Hommage an Falco

Anlässlich des 65. Geburtstag von Musiklegende Falco hat die Ottakringer Brauerei ein eigenes Falco Brew als Limited Edition herausgebracht.

Was Falco wohl dazu gesagt hätte, dass sein Konterfei nun auf Bierdosen prangt? Keine Ahnung, welch pointierte Wort er dafür gefunden hätte. Was man jedoch sagen kann, ist, dass sich Ottakringer voll ins Zeug gelegt hat, um zum 65. Geburtstag des Chartstürmers ein würdiges Produkt zu präsentieren.





Bei der Umsetzung dieses Vorhabens konnte man auf die Unterstützung von Georg Riedl setzen. Der Vorstand der Falco Privatstiftung meinte anlässlich der Präsentation von Falco Brew: "Wir freuen uns, dass die Ottakringer Brauerei den unvergessenen und bis heute nicht nur die österreichische Musikszene prägenden Künstler zu seinem Jubiläumsjahr mit dem Falco Brew feiert und damit zwei echte Wiener Originale vereint."

Gefragt nach den Beweggründen für dieses Bier erklärt Harald Mayer, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei: "Für uns war es völlig klar, in Falcos Jubiläumsjahr eine außergewöhnliche Bier-Edition zu kreieren, denn wir – eine Wiener Musiklegende und DAS Wiener Bier – passen ja perfekt zusammen. Mit unserem Falco Brew schaffen wir die perfekte Verbindung zwischen Wiener Bierkultur und Wiener Musikkultur und liefern so gleichsam: The Sound of Ottakringer!"