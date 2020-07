Neben sieben ganzjährigen Bieren lockt das BrauWerk der Ottakringer Brauerei immer wieder auch mit saisonalen Spezialitäten. Dazu zählt im Sommer 2020 das Pinkagold/Uhudler Pale Ale. Es ist dies ein hopfig-herbes Kreativbier mit Traubensaft und fruchtigen Uhudlernoten mit 6,4 Prozent Alkoholgehalt.Ebenfalls nicht alltäglich ist das Mint The Gap/Minzpils, wobei ein klassisches Pils mit erfrischender Minze kombiniert wird. Das Bier mit 4,7 Prozent Alkoholgehalt wird laut Ottakringer am besten bei sechs Grad Celsius kühl getrunken.Abgerundet wird der aktuelle Kreativreigen mit der Freakshow/Tomatengose (5,9 Prozent Alkoholgehalt). Ottakringer spricht in diesem Zusammenhang von einem mittelalterlichen Bierstil mit ganz besonderer Fruchtnote und einem "Mundgefühl wie ein perfektes italienisches Essen!"

Verkosten kann man die drei Biere u.a. beim Ottakringer Bierfest, das noch bis 4. September 2020, jeweils Dienstag bis Samstag von 16.00 bis 24.00 Uhr, auf dem Brauereigelände im 16. Wiener Gemeindebezirk stattfindet.