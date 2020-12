Das neue Kreativbier namens Cuvée Perlée vereint ein strohgelbes Ale aus dem Ottakringer Brauwerk mit Schlumberger Sparkling Brut.

"Der Bierstil 'Sparkling Ale' hat in Wien das Licht der Welt erblickt" - heißt es in einer Presseaussendung der Ottakringer Brauerei. Entstanden ist dieser im Rahmen einer Kooperation mit der Sektkellerei Schlumberger. Konkret entwickelte man gemeinsam das Kreativbier Cuvée Perlée mit 6,3 Volumsprozent Alkohol, das sowohl Gerstenmalz als auch Sekt enthält. Ottakringer empfiehlt das fruchtig-spritzige Getränk mit feinen Perlen etwa als Aperitif, zu Austern oder zu einem Butterbrot mit Schnittlauch.Das Kreativbier Cuvée Perlée ist ab 12. Dezember 2020 exklusiv im Ottakringer Shop am Brauereigelände, im Ottakringer Onlineshop ( www.ottakringershop.at ) sowie bei Schlumberger ( www.schlumberger.at/shop ) erhältlich.