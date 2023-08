Ottakringer: Kleinstes Bierfass der Welt

Ottakringer

UnFASSbar ist die neue Limited Edition von Ottakringer. Die Wiener Brauerei liefert ab sofort auch "Fässer" im 0,5 Liter Format.

Für kurze Zeit schlüpft die Ottakringer Dose in die Rolle des Bierfasses und verdeutlicht damit die Eigenschaften, die sich beide Geteränkeverpackungen teilen. Denn die Dose schützt das Bier genauso wie das Fass optimal vor Licht und Sauerstoff. Das schlankeste "Bierfass" überhaupt liefert frisches Bier in bester Qualität und feinstem Geschmack, so wie Bierliebhaber es vom Ottakringer Fassbier gewohnt sind. "Mit dieser Limited Edition wollen wir zeigen, was die Dose alles kann: Nämlich Bier ideal vor Licht und Sauerstoff schützen, genauso wie ein Fass", sagt Ottakringer Geschäftsführer Harald Mayer.

Das Mini-Fass von Ottakringer ist momentan österreichweit im Lebensmitteleinzelhandel verfügbar.