Pernod Ricard Austria: Trinkbereiter Lillet

Pernod Ricard Austria

Pernod Ricard verfolgt den RTD-Trend am Markt aufmerksam. Nun ergänzen zwei Lillet Signature Drinks das ready-to-drink Segment.

Im letzten Jahr hat Pernod Ricard Austria bei Malfy Gin zwei Ready-To-Drink Produkte gelauncht: den Malfy Con Limone Gin & Tonica und den Malfy Rosa Gin & Tonica. Nun verstärkt der Spirituosenexperte das Portfolio diesbezüglich noch einmal und führt zwei Lillet Signature Drinks in den Markt ein. Während der Lillet Berry mit einer fruchtigen Note nach Erdbeeren und Himbeeren aufwartet, zeichnet den Lillet Tonic ein frischer Geschmack nach Minze und Gurke aus. Sowohl Lillet Berry als auch Lillet Tonic sind in Einzelflaschen erhältlich, Lillet Berry zusätzlich im Dreier-Pack. Als fertig gemischter Perfect-Serve kann man Lillet überall mit hinnehmen und den Aperitif on-the-go genießen. Mit einer großangelegten Media-Kampagne will sich Lillet eine hohe Reichweite im TV, auf Social Media, Digital und OOH in ganz Österreich sichern. Zudem läutet die französische Lieblingsmarke den Sommer mit Lillet Picknick Events in den Städten Wien und Graz ein.