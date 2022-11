Planted: Pflanzen-Convenience im TK-Regal

Planted

Im Rahmen der "Young and Urban by Spar"-Initiative bringt das Food-Tech-Unternehmen Planted die ersten drei Tiefkühl-Produkte in den Handel.

Die neue Tiefkühl-Range von Planted beinhaltet vorerst die drei Produkte planted.chicken Natur, planted.chicken Curry sowie planted.pulled Spicy Herbs. Die Basis der drei Tiefkühlprodukte besteht aus nur natürlichen Zutaten: Wasser, Pflanzenprotein, Rapsöl und Erbsenfasern. Sie überzeugen mit ausreichend Vitamin B12, hohem Proteingehalt und enthalten – wie die anderen Produkte von Planted – keine Aroma- oder Konservierungsstoffe.