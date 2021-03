Procter & Gamble: Heldenhafte Windeln

Die Pampers Baby-Dry Pants gibt es jetzt in einer Limited Superhelden Edition, die in Kooperation mit dem Filmstudio Warner Bros entstanden ist.

Die bekannten Superhelden Batman, Superman und Wonderwoman zieren nun die Baby-Dry Pants von Pampers. Wie man es von dem Produkt gewohnt ist, lassen sich die Pants einfach im Stehen an- und ausziehen und schmiegen sich durch die 360 Grad Passform sanft ans Babybäuchlein an. Die in Kooperation mit dem US-amerikanischen Filmstudio Warner Bros entstandene Limited Edition ist ab sofort in den Windelgrößen 4, 5 und 6 im Handel erhältlich.