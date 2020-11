R-Pharm Germany : Sich schön trinken

Bloom präsentiert eine Winterzauber-Aktionsbox für Weihnachten mit den beiden Skin Care Kollagen Drinks.

Schönheitstipp für eine winterliche Beauty-Auszeit von Bloom Zutaten: 100 ml Bloom Skincare Drink

100 ml Apfelsaft

1 Spritzer Zitronensaft

2 Scheiben Orange

1 Nelke

1 Prise Zimt

1 Prise Muskat

Anwendung:

Zutaten in einem Topf kurz aufkochen, 10 Minuten ziehen lassen und Schönheitspunsch genießen.

Der fruchtig, frische Schönheitsdrink mit Kollagen von Bloom Beauty Essenz verspricht ein gesundes Strahlen der Haut. Zum Einsatz kommen Schwarze Johannisbeere und Aloe Vera, Niacin und Biotin. Deren natürliche Antioxidantien sollen vor freien Radikalen schützen, die Zellgeneration und Hautfeuchtigkeit unterstützen und ein festes Bindegewebe fördern, was die Haut strafft und Fältchen reduziert. Die Getränke sind frei von Konservierungs-, sowie künstlich hergestellten Farb- und Aromastoffen.Pünktlich zu Weihnachten packt der Hersteller die Drinks in eine Winterzauber-Aktionsbox. Darin befinden sich vier Flaschen Bloom Skincare Drinks und eine Glasflasche in floralem Design in einer edlen Schutzhülle. Erhältlich ist die Kollagen Drink Box bei Bipa und auf www.bloombeauty.at