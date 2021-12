Rauch Fruchtsäfte: Happy Immunsystem

Rauch bringt unter der Marke Happy Day drei neue Sorten auf den Markt, die das Immunsystem unterstützen. Ein buntes Design soll für Aufmerksamkeit sorgen.

Nach dem Erfolg von "Immun Plus" launcht Rauch diesen Winter die Range "Immun". Die drei Sorten "Immun Plus", "Immun Aktiv" und "Immun Vital" präsentieren sich in knalligen Farben für maximale Aufmerksamkeit. Das orange Immun Plus schmeckt nach Orange, Mango und Zitrone und enthält Vitamin C, D und Zink zu Stärkung des Immunsystems. Apfel, rote Traube, Himbeere, Heidelbeere und Schwarze Johannisbeere sind die Zutaten von "Immun Aktiv". Vitamin C und Calcium sollen zu einem normalen Energiestoffwechsel führen. Und beim "Immun Vital" tragen Vitamin C und D in Orange, Pink Grapefruit, Maracuja und weiße Traube zu einer normalen Muskelfunktion bei.