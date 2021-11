Rebel Meat: Rebel Meat bringt Kindersnacks

Halb Bio-Fleisch, halb Gemüse: Bei Billa und Billa Plus gibt es jetzt die Chicken Nuggets und Fleischbällchen des Wiener Start-ups.

Gemeinsam mit Experten an der FH Wiener Neustadt Campus Wieselburg wurden die neuen Kids-Produkte von über 120 Kindern getestet - mit ausnahmslos positiven Feedback. "Ein Kind war so begeistert, dass es sich spontan 1000 Fleischbällchen zum Geburtstag wünschte", erinnert sich Cornelia Habacher. Auch den Eltern schmeckte es hervorragend und so konnten die mit Gemüse veredelten Hühner Nuggets in einem Blindtest sogar besser abschneiden als herkömmliche Hühner-Nuggets aus 100 Prozent Fleisch.

Wie schon bei den bisherigen Rebel Meat-Produkten, gilt auch bei der neuen Linie: Transparenz bei allen Zutaten so wie der Fleischherkunft, keine Konservierungsstoffe und besonders wichtig bei den Hühner Nuggets: Kein zugesetzter Zucker in der Panier. Durch Eingabe des Chargencodes lässt sich die Herkunft des Fleisches bis auf den Hof zurückführen.

Bei der Produktion arbeitet Rebel Meat mit dem bewährten Partner Sonnberg Biofleisch in Oberösterreich zusammen und holt sich mit der Pöttelsdorfer Edelpute Expert:innen im Bereich Bio-Geflügel an Bord. "Die Rebel Meat Hühner-Nuggets und auch die Fleischbällchen sind die ersten Tiefkühl-Produkte im herkömmlichen österreichischen Handel, die mit 100 Prozent österreichischem Fleisch in Bio-Qualität punkten",freut sich Rebel Meat-Geschäftsführer Philipp Stangl. "So gehen Tiefkühl-Convenience und hohe Qualität Hand in Hand."