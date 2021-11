Rebel Meat: Rebel Meat für Kinder

Halb Bio-Fleisch, halb Gemüse: Bei Billa Plus und gurkerl.at gibt es jetzt Chicken Nuggets und Fleischbällchen des Wiener Start-ups als Bio-Kinderlinie.

"Zum dritten Mal revolutionieren wir die Lebensmittelbranche", erklärt Rebel-Meat-Gründer Philipp Stangl euphorisch bei der Präsentation der neuen Linie am 11. November. Nach den Hybrid-Pattys (halb Fleisch, halb Kräuterseitlinge und Hirse) aus dem Tiefkühlregal 2019, folgten im ersten Halbjahr 2021 Würstel und Faschiertes in der Kühlung. Den dritten Streich widmet das Start-up nun den Kindern. Gemeinsam mit Experten an der FH Wiener Neustadt Campus Wieselburg wurden die neuen Kids-Produkte entwickelt, die zu 40 bzw. 50 Prozent aus Fleisch und 60 bzw. 50 Prozent aus Gemüse wie Karfiol und Getreide, hauptsächlich Hirse. Das Fleisch kommt dabei zu 100 Prozent aus Österreich. Dabei arbeitet man mit dem bewährten Partner Sonnberg Biofleisch in Oberösterreich zusammen und holte sich mit der Pöttelsdorfer Edelpute neu einen Experten im Bereich Bio-Geflügel an Bord. Eine Nachverfolgung ist über den QR-Code auf der Packung möglich, so möchte man volle Transparenz gewähren.