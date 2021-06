Recheis: Fußballprofi

Pünktlich zur Fußball Europameisterschaft bringt Recheis die Fußballnudeln auf den Markt.

Am 11. Juni startet, ein Jahr verspätet, die Fußball Europamaisterschaft, ein verbindendes Großereignis mit emotionaler Bedeutung. Für den gemeinsamen Fußballabend hält Recheis die Fußballnudeln als limitierte Sonderedition in der 500-Gramm-Packung bereit. Die Nudeln sind in den Formen Ball, Pokal und Fußballschuh gehalten und nicht nur was für die kleinen Fußballfans. Das vegane Produkt aus österreichischem Hartweizen eignet sich als Hauptspeise sowie als Beilage, Rezeptideen liefert Recheis auf der Packungsrückseite gleich mit.