Recheis: Urgetreide in der Nudel

Recheis

Recheis launcht mit Emmer Nudeln, ein neues Produkt aus naturbelassenem Urkorn und will mit dem vegan zertifizierten Produkt für Abwechslung beim Essen sorgen und nachhaltigen Anbau auf den Feldern garantieren.

Bis ins Mittelalter war es eines der wichtigsten Nahrungsmittel in Europa, nun wird das Urgetreide Emmer oder auch Zweikorn genannt wiederentdeckt. Wie Recheis unter Beweis stellt, eignet es sich auch zur Herstellung von Nudeln, mit einem leicht nussigen Geschmack und gutem Biss. Mit der Innovation möchte Recheis ernährungsbewusste Konsumentinnen und Konsumenten ansprechen, die etwas Neues, doch Altbewährtes ausprobieren möchten. Erhältlich ist es in den drei Sorten Urkorn Emmer Dralli, Urkorn Emmer Spaghetti, Urkorn Emmer Makkaroni - jeweils in der 330-Gramm-Packung.