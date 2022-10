Red Bull: Belebt durch den Winter

Red Bull

Red Bull präsentiert seine neue Winter Edition in der Geschmacksrichtung Feige-Apfel.

Ob auf dem Weg zur Piste oder um Energie für diverse Feierlichkeiten zu tanken, die neue Red Bull Winteredition soll hier, wenn es nach den Herstellern geht, Flügel verleihen. Der trinkbare Wegbegleiter schmeckt nach Feige und Apfel, ergänzt durch eine winterliche Note. Niacin und Vitamin B6 sollen zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung sowie einem normalen Energiestoffwechsel beitragen. Die 250-ml-Dose wurde, passend zur Jahreszeit, in einem dunkelgrün designt. Erhältlich ist sie von Ende September bis Februar im österreichischen Handel, an Tankstellen und in der Gastronomie