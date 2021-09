Die neue Red Bull Winter Edition gibt es ab Oktober in der Geschmacksrichtung Granatapfel.

Auch in diesem Jahr enthüllt Red Bull pünktlich zur kalten Jahreszeit seine neue Winter Edition. Diesmal setzt der Energy-Drink-Marktführer auf die säuerlich-fruchtige Geschmacksnote von Granatapfel, gepaart mit einem Hauch von Mandel und Kirsche. Die limitierte Neuheit liefert also einen guten Vorgeschmack auf die kommende Wintersaison und macht auch optisch in matter und dunkelroter 250-ml-Dose eine gute Figur. Die saisonale Neuheit ist ab Anfang Oktober und bis März 2022 im Einzelhandel und in Gaststätten erhältlich.