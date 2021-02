Red Bull überrascht auch heuer mit einer neuen Sommersorte und drei neuen Geschmacksrichtungen der Organics by Red Bull-Linie.

Auch in diesem Jahr enthüllt Red Bull eine limitierte Summer Edition mit außergewöhnlicher Geschmacksnote. Diesmal vereint sie die funktionellen Vorzüge des Red Bull Energy Drinks mit dem exotischen Geschmack der Kaktusfrucht. Die Red Bull Summer Edition Kaktusfrucht präsentiert sich in mattgrünen 250-ml Dosen und ist von Anfang April bis September im Einzelhandel und in der Gastronomie erhältlich. Red Bull Die diesjährige Red Bull Summer Edition schmeckt nach Kaktusfrucht.

Organics by Red Bull-Range wächst

Neues gibt es auch von der Red Bull Organics-Range zu berichten, die dreifachen Zuwachs erhalten hat. Mit der Markteinführung der drei neuen Geschmacksvarianten Black Orange (frisch, scharf und mit fruchtigem Orangengeschmack), Purple Berry (fruchtig-blumig mit Lemon-Kick) und Ginger Beer (würzig mit Ingwertönen und frischer Zitrone)reagiert der Getränkeriese auf aktuelle Trends in der Kategorie der Erfrischungsgetränke. Einer davon ist Natürlichkeit, denn alle Zutaten stammen Herstellerangaben zufolge zu 100 Prozent aus natürlichen Quellen und sind allesamt bio-zertifiziert. Red Bull Die Sorte Black Orange wird auch im Einzelhandel erhältlich sein.

Die drei Neuzugänge ergänzen die bereits bekannten und beliebten Organics by Red Bull Sorten Simply Cola, Bitter Lemon, Ginger Ale, Tonic Water und Viva Mate. Während alle drei Neuheiten in der Glasflasche in der Gastronomie zu finden sein werden, kommt Black Orange in der Dose auch in den Einzelhandel.