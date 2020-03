Die neueste Auflage der Red Bull Editions-Serie setzt auf Wassermelone.

Ab 30. März ist die neue Red Bull Summer Edition Wassermelone für begrenzte Zeit im Handel, in der Gastronomie und an Tankstellen in ganz Österreich erhältlich. Die jüngste Red Bull Summer Edition macht Lust auf Sommer und erfrischt mit ihrer sonnige Note, die fruchtig nach Wassermelone schmeckt. Der Neuzugang der Salzburger kommt im matt-roten 250-ml-Dosen-Outfit in wenigen Wochen in die Regale und gesellt sich zu den bisherigen Red Bull Editions mit dem Geschmack von Kiwi-Apfel, Heidelbeere, Tropical, Kokos-Blaubeere, dazu.