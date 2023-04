Resch&Frisch: Superfood "Made in Austria"

Der oberösterreichische Backwarenhersteller besinnt sich auf Getreidesorten, die auf heimischem Boden bestens gedeihen.

Es scheint, als macht jede Woche ein neues "Superfood" Schlagzeilen. Mal ist es der Grünkohl, mal die Avocado. Resch&Frisch erweitert den Blickwinkel. "Dass auch unser Brot echtes Superfood sein kann, mag viele auf den ersten Blick überraschen. Schließlich vergisst man bei dem ganzen Hype um Quinoa, Acai und Co. schnell, dass es auch hierzulande jede Menge besonders nährstoffreiche Rohstoffe gibt. Umso mehr freut es uns, dass wir nun heimisches Superfood-Gebäck in die Brotkörbe unserer Kundinnen und Kunden bringen können", erklärt Eigentümer Georg Resch.

Gesund und geschmackvoll

Die neue Produktvielfalt reicht von Hafersemmeln und Urkornweckerl über Sojastangerl und Müsliweckerl bis hin zum Powerriegel. Was die großteils veganen Produkte verbindet, sind gesunde Superfood-Rohstoffe aus Österreich. So ist das ballaststoffreiche Müsliweckerl - ein Weizenvollkorngebäck - mit Cranberries, Buttermilch und Haselnüssen verfeinert. Der vegane, eiweißreiche Powerriegel ist hingegen ein Weizenmischgebäck mit 20 Prozent Kichererbsenmehl und 20 Prozent Linsen. Auch in puncto Verfügbarkeit bietet Resch&Frisch mehrere Wege. Das Superfood Sortiment ist sowohl in der Gastronomie und in den Resch&Frisch Bäckerei Cafés als auch tiefgekühlt in der "Back’s Zuhause" Auswahl verfügbar.