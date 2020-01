Rewe International: Fairer Vitaminkick

Zu 100 Prozent Fairtrade gehandelt und zertifiziert ist der Orangensaft der Eigenmarken Billa und Merkur Immer gut.

Der Fairtrade Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat mit 100 Prozent Fruchtgehalt der Eigenmarken Billa und Merkur Immer gut ist besonders reich an natürlichem Vitamin C. Zwei Kilogramm sonnengereifte Orangen sind darin enthalten, welche von drei Fairtrade-zertifizierten Produzenten stammen: Salzano, Coacipar und Coopersanta – aus den Anbaugebieten Rio Grande do Sul, Alto Paraná und Paranavai im Süden Brasilien. Rund 200 Bauern sind dabei für den Anbau, die Pflege sowie die Ernte zuständig. Fairtrade hilft so mit, einen "fairen" Handel zu ermöglichen. Das reicht von besseren Preise für Kleinbauernfamilien, menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und gerechteren Bezahlung für Beschäftigte auf Plantagen in sogenannten Entwicklungsländern.