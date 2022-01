Ja! Natürlich

Die vier Sorten bestehen aus 60 Prozent Bio-Faschiertes und 40 Prozent Bio-Gemüse und sind ab sofort bei Billa Plus erhältlich.

Auch mit den Eigenmarken möchte Rewe International versuchen, die Konsumenten bei ihren Neujahrsvorsätzen und der Reduktion von Fleisch zu helfen. So gibt es nun vier Sorten Faschiertes, die nur zu 60 Prozent aus Fleisch bestehen. Bei den pflanzlichen Bestandteilen kann man zwischen Rollgerste, Polenta, Kräuterseitlinge oder Hirse aus österreichischer Landwirtschaft wählen. Die beliebteste Sorte wird nach einer Testphase fix ins Ja! Natürlich-Sortiment aufgenommen. Die Abstimmung mit Gewinnspiel läuft über die Ja! Natürlich Website. "Wir sehen, dass mehr und mehr Österreicherinnen und Österreicher sich vornehmen, Fleisch bewusster und weniger häufig zu essen. Mit unseren neuen Fleisch-Mischprodukten bieten wir eine genussvolle Möglichkeit für die Fleischreduktion am Speiseplan an", erklärt Ja! Natürlich Geschäftsführerin Klaudia Atzmüller. "Besonders wichtig sind uns als Ja! Natürlich die höchste Bio-Qualität der Zutaten und die artgemäße Haltung der Tiere. Der Fleischanteil der Misch-Produkte stammt daher vom Strohschwein bzw. vom Weidejungrind."