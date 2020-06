"Butchers" sorgt ab sofort für einen gelungenen Grillabend.

Neben Klassikern wie Käsekrainer und Grillwürstel, einem großen Angebot an Grillgütern und dem richtigen Equipment bietet Penny die exklusive Eigenmarke "Butchers" an. Von Kotelett, Schopf und R-Steaks bis hin zu Burger Pattys und Cevapcici gibt es für alle Grillfans eine noch größere Auswahl an Grillspezialitäten. Dabei legt Penny großen Wert auf die Qualität seiner Fleischwaren und setzt auf österreichische Produzenten.