Unter der Marke "Da komm' ich her" werden nun heimisch angebaute Zitrusfrüchte bei Billa Plus und ausgewählten Billa-Märkten angeboten.

Reich an Vitamin C und erfrischend säuerlich erfreut sich die Zitrone hierzulande vor allem in der kalten Jahreszeit an großer Beliebtheit. Wächst die gelbe Frucht hauptsächlich in südlichen Regionen wie Spanien und Italien, gibt es die exotische Zitrusfrucht seit Kurzem auch aus Münchendorf in ausgewählten Billa und Billa Plus Märkten in Wien, Niederösterreich und im Burgenland.