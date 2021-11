Revo Foods

Billa baut das vegane Sortiment weiter aus und holt mit dem Start-up Revo Food einen veganen Räucherlachs aus Erbsenproteinen ins Regal. Geschmacklich soll man die vegane Alternative aus dem 3D-Drucker kaum vom konventionellen Lachs unterscheiden können. Außerdem enthält sie Omega-3, Erbsenproteine und Vitamine. Im Vergleich zum "Original" weist der vegane Lachs aber einen geringeren Fettanteil auf. "Mit unserem Lachs aus Pflanzen bieten wir allen Fischliebhaberinnen und -liebhabern eine nachhaltige, vegane Alternative, um in den Genuss von wahrem Fischgeschmack zu kommen", erklärt Robin Simsa von Revo Foods. Vorgestellt wurde das Produkt in der Fernsehshow 2 Minuten 2 Millionen. "Als einer der größten Lebensmittelhändler Österreichs ist es uns nicht nur ein Anliegen, nachhaltigen Produktinnovationen eine Bühne zu geben und unser veganes Sortiment stetig auszubauen, sondern auch die heimische Start-up-Szene bestmöglich zu unterstützen. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Revo Foods einen maßgeblichen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten und zeitgleich auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden noch umfassender eingehen zu können", so Erich Szuchy, Billa Vorstand Einkauf.