Ja! Natürlich / Christian Dusek

Ab sofort gibt es die pflanzliche Milch-Alternative bei Billa, Billa Plus und Adeg in der Mehrweg-Glasflasche zu kaufen.

Der Ja! Natürlich Bio-Haferdrink in der Mehrwerg-Glasflasche reiht sich nun in die bestehende Ja! Natürlich Mehrwegrange ein: Bis jetzt waren schon die Ja! Natürlich Bio-Vollmilch und die Bio-Leichtmilch in der ästhetischen und nachhaltigen Mehrweg-Glasflasche erhältlich. Mit der neuen Ergänzung liegt der Mehrweganteil im Ja! Natürlich Milch Sortiment bei rund 27 Prozent. Ja! Natürlich Geschäftsführerin Klaudia Atzmüller: "Wir arbeiten laufend an noch mehr Green Packaging in unserem Angebot. Und freuen uns, die beliebte Mehrweg-Glasflasche nun auch allen Ja! Natürlich Bio-Haferdrink Liebhaberinnen und Liebhabern anbieten zu können. Mehrweg-Glasflaschen sind die ökologischste Wahl der Verpackung, denn sie werden mindestens 15-mal wieder befüllt." Die mit 22 Cent Pfand belegten leeren Mehrweg-Glasflaschen werden täglich in den Filialen gesammelt. Nach einer gründlichen Reinigung werden sie wieder zur neuerlichen Befüllung in die Produktion zurückgebracht.