Der Österreichische Premium Gin Hersteller Rick Spirit bringt mit dem neuen "Rick Gold by Michaela Dorfmeister" einen alkoholfreien "Distilled Spirit" mit fruchtigen Apfel- und Holundernoten die Regale.

Rick Spirit hat gemeinsam mit der mehrfachen Weltmeisterin und Ski-Legende Michaela Dorfmeister einen trendigen alkoholfreien Gin entwickelt, der zudem ohne Zucker und künstliche Aromen auskommt und mit Bio-Zutaten aus Österreich punktet. Der Mixdrink überzeugt mit aromatischem Geschmack nach Äpfeln, Holunderblüten und Ingwer gepaart mit Zitrus-Noten. "Genuss muss nicht immer hochprozentig sein. Für mich steht Rick Gold für verantwortungsbewussten und nachhaltigen Genuss – denn gerade alkoholfreie Longdrinks eignen sich ideal als Abrundung nach einer sportlichen Betätigung im Freien, einem Grill-Nachmittag oder als abendlicher Ausklang", sagt Michaela Dorfmeister.