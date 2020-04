Riso Gallo: Perfetto: Risotto mit Steinpilzen

Riso Gallo verspricht in nur 12 Minuten ein leckeres Risotto auf dem Tisch.

Riso Gallo

Mit Ende letzten Jahres hat Riso Gallo die neue Produktrange My Risotto Perfetto eingeführt, ein innovatives Meal-Kit, mit denen authentische, italienische Risotto zubereitet werden können. Damit wird nun auch der Risotto Klassiker mit Steinpizen neu interpretiert. In nur 12 Minuten soll es fertig und verfeinert mit frisch gehackter Petersilie ein Essen zum Sommeranfang sein. Weitere Zutaten können nach Belieben ergänzt werden.Für My Risotto Perfetto wurde ein eigenes Produktverfahren entwickelt. Dabei werden ausgewählteZutaten, Gewürze und Steinpilzen mit zertifizierter Herkunftsangabe vorgekocht. Die Reiskörner sollen so die Aromen so auf natürliche Weise, ohne Zusatzstoffe aufnehmen. Anschließend wird dem Reis die Flüssigkeit entzogen und in einer Schutzatmosphäre verpackt. Der Inhalt der Packung lässt sich je nach Bedürfnis portionieren.