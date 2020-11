Riso Gallo präsentiert seine beiden Spezialitätenreissorten Rustico Rosso & Rustico Nero Venere aus Italien im neuen Verpackungsdesign.

Reis "Made in Italy" gilt auch für den Spezialreis von Riso Gallo und damit für den Riso Gallo Rustico Rosso mit seiner unverwechselbaren roten Farbe sowie dem Riso Gallo Rustico Nero Venere in tiefem schwarz. Das heißt Anbau, Verarbeitung und Verpackung erfolgen direkt vor Ort, in der Reisregion Italiens westlich von Mailand. Nun wurden beide zudem einem kompletten Verpackungsrelaunch unterzogen, um auch hier dem 360° Nachhaltigkeit-Konzept des Unternehmens zu entsprechen. Das Design umfasst die deutliche Integration des neuen Logos, die einheitliche Schriftanordnung, die natürliche Farbgestaltung sowie den hochwertigen Druck. Außerdem erhalten die Rustico Sorten eine neue FSC-zertifizierte und recycelbare Kartonage. Der Rohstoff für die Umverpackungen kommt aus rein nachhaltig beforsteten Wäldern. Die Materialität der Verpackung dokumentiert die Verbindung zur Erde. Riso Gallo