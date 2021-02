Die Amicelli Röllchen sind erstmals unter der Marke Ritter seit Februar als 200 Gramm Packung und 400 Gramm Duopack im Handel erhältlich.

Aus der im Vorjahr übernommenen ehemaligen Mars-Waffelfabrik in Breitenbrunn (Burgenland) kommen bereits zu Jahresbeginn die ersten Produkt-Neuigkeiten in die Regale. Denn das neue Jahr startete für die Alfred Ritter GmbH & Co. KG mit einer spannenden Erweiterung des Produkt-Portfolios. Ab sofort produziert das deutsche Familienunternehmen nicht nur bunte Schoko-Quadrate, sondern auch die beliebten Waffelröllchen der früheren Mars-Marke Amicelli. Damit verfügt Ritter erstmals über eine eigene Fertigung außerhalb des heimischen Standorts Waldenbuch.