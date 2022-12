Ritter Sport: Die vegane Seite

Ritter Sport launcht neue, vegane Sorten seiner beliebten Schoko-Quadrate und erweitert damit sein Sortiment zum Jahresstart.

Die vegane Range von Ritter Sport wird ab Jänner um zwei neue Sorten Roasted Peanut und Salted Caramel vergrößert. Wie für die gesamte Produktpalette bezieht der Schokoladenhersteller auch für seine fünf veganen Sorten zu 100 Prozent zertifizierten, nachhaltigen Kakao, der im Fall der veganen Neuheiten aus langfristigen Partnerschaften mit Bäuerinnen und Bauern in Nicaragua stammt. Mit seinem Cacao-Nica Programm unterstützt das deutsche Familienunternehmen bereits seit über 30 Jahren den nachhaltigen Kakaoanbau in dem mittelamerikanischen Land. Rund 4.000 Cacao-Nica Partner liefern ihren nachhaltigen Edelkakao an den Hersteller. Die fünf veganen Sorten sind im neuen Packungsdesign mit dem großen "V" als Keyvisual ab Jänner 2023 als 100 Gramm Quadrat im österreichischen Handel erhältlich.

Zwei Neuzugänge

Die neue vegane Variante Roasted Peanut punktet mit knackig gerösteten und gesalzenen Erdnüssen in cremig-milder Schokolade auf Mandelbasis. Darauf basiert auch die Geschmacksrichtung Salted Caramel, bei der dank knusprigen Karamellstückchen und einer leichten Salznote, süß auf salzig trifft.