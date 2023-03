Ritter Sport: Fernweh mit Schokolade

Die Reiselust weckt auch heuer wieder die Fernweh-Edition von Ritter Sport. Drei neue Sorten sind dabei mit an Bord.

Geschmacklich in ferne Länder eintauchen, das versprechen die neuen Sorten der Fernweh-Edition von Rittersport. Die neue Crispy Banana sowie die bereits im Vorjahr sehr beliebte Sorten Weiße Mango Maracuja und Salted Caramel sind in diesem Jahr mit dabei. Die Schokoladengenüsse werden, wie auch das restliche Sortiment der Schoko-Marke, aus 100-prozentig nachhaltig zertifizierten Kakao hergestellt.



"Die diesjährige Fernweh-Edition hat wieder sehr unterschiedliche und köstliche Geschmacksrichtungen zu bieten. Alle drei Sorten sind perfekt, um auf quadratisch-praktische Weise eine süße Auszeit vom Alltag zu genießen. Jede der drei Schokoladen zeichnet sich durch eine raffinierte Komposition an landestypischen Zutaten aus und führt uns geschmacklich nach Südamerika, in den Westen der USA und nach Costa Rica. Die Fernweh-Edition schafft so wieder eine bunte Vielfalt, die Reiselust und Urlaubsfeeling weckt", sagt Wolfgang Stöhr, Ritter Sport Österreich-Geschäftsführer.