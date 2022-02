Ritter Sport: Fernweh zum Quadrat

Ritter Sport weckt mit der neuen Fernweh-Edition 2022 die Reiselust und sorgt für Urlaubsfeeling.

Der Trend nach salzigem Karamell hält weiter an und wird vom Schokohersteller mit der neuen Sorte "Hi there Salted Caramel" unterstützt. Sie ist eine Kombination aus Vollmilchschokolade mit gesalzenen Butter-Karamell-Crisps und Karamell-Stückchen. Heuer wieder mit am Start ist die Sorte "Buenos Días weiße Mango Maracuja" aus der Fernweh-Edition 2021.