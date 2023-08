Ritter Sport: Retro-Revival mit Linsen

Der Kunde ist König: Ritter Sport launcht erneut eine Limited Edition mit Schokolinsen, die Fans ließen einfach nicht locker.

Wer beißt nicht gern in die mit Dragee überzogenen Linsen? Vor allem im Sommer und Herbst lassen es Schoko-Fans gern "krachen". Denn, dass Schokolinsen weniger schnell schmelzen als klassische Schokotafeln, führte schließlich in den 1930er Jahren überhaupt erst zur Erfindung der Kult-Süßigkeit.



Derzeit liegen die bunten Linsen jedenfalls voll im Retro-Trend. Nun greift auch der Schokoladenproduzent Ritter Sport auf viele Farben für seine Quadrate zurück und bringt zwei Sorten mit Smarties - erneut - in den Handel. Allerdings in einer Limited Edition. Bereits vor 20 Jahren gab es das kunterbunte 100-Gramm-Quadrat und soll jetzt in einer Neuauflage für einen farbigen Herbst sorgen. Mit dem Revival will man der jahrelangen Nachfrage von Fans, wann denn die Kult-Sorte wieder im Handel erhältlich sei, nachkommen, lässt das deutsche Unternehmen aus Waldenbuch wissen.