Rupp: Vegan für "Veinschmecker"

Die 1908 gegründete Privatkäserei Rupp ist das größte Familienunternehmen der österreichischen Milchwirtschaft und bietet unter den Marken Rupp und Alma Schmelz- sowie Naturkäsespezialitäten an. Darüber hinaus ist man auch im B2B-Segment tätig. Mit über 930 Mitarbeiter:innen erzielt Rupp 2022 einen Umsatz von 330 Millionen Euro in 65 Verkaufsländer. Das Stammwerk liegt in Hörbranz und wurde 2008 in Betrieb genommen.