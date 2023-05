Sakegirl: Sake statt Bier

Sakegirl

Naoko Walter will mit der Marke Sakegirl auch Bierliebhaber:innen überzeugen, da die Herstellungsverfahren einander ähneln.

Auch in österreichischen Küchen hat das japanische Traditionsgetränk inzwischen Einzug gehalten. Für Kenner:innen der japanischen Küche gehört ein Gläschen Sake zu einem authentischen Essen dazu. Aber woraus besteht der sogenannte Reisschnaps eigentlich? Den japanischen Drink kreierten die alten Japaner:innen bereits vor über tausend Jahren, indem Reis gekocht und fermentiert wurde. Deswegen ist Sake im europäischen Raum auch als Reiswein bekannt. Naoko Walter, Gründerin der Marke Sakegirl, will nun mit einem Mythos aufräumen. So soll das Getränk, das auch gern Reisschnaps genannt wird, mit Letzterem nämlich rein gar nichts zu tun haben. Das Getränk, dessen Alkoholgehalt mit 15–20 Prozent etwas über dem von Wein liegt, ist aber auch keine Wein-Art. Am ehesten sei Sake ein Reisbier, weiß die Gründerin der österreichischen Marke Sakegirl.