Salinen Austria : Salz-Drops fürs Nudelwasser

Alex Karelly

Die Innovation der Salinen Austria kommt unter der Marke Bad Ischler in den Handel und will einen ganz elementaren Küchenvorgang noch weiter vereinfachen.

Wieviel Salz gehört ins Nudelwasser? Diese Frage muss man sich nicht mehr stellen, geht es nach den Salinen Austria. Mit dem Bad Ischler Nudel-Salzdrops bekommt jede Pasta, was sie verdient. Die Salz-Drops werden ins kalte Wasser gelegt und lösen sich während des Kochvorgangs langsam auf. Dabei geben sie genau so viel Salz an die Nudeln ab, wie nötig. Denn oft werde Nudelwasser zu wenig gesalzen, so die Entwickler bei Salinen Austria. Ein Drop liefert die ideale Menge Salz für 300 Gramm Nudeln in eineinhalb Liter Wasser. Was viele Köchinnen und Köche nicht wissen: Zurückhaltung ist beim Würzen des Nudelwassers fehl am Platz, erst genug Salz bringt den Geschmack einer guten Pasta zur Geltung. Die Nudeln nehmen die exakt richtige Menge auf, das übrige Salz bleibt im Kochwasser.





Salinen Austria-CEO Peter Untersperger: "Es ist unglaublich, wie vielfältig die Anwendungsgebiete von Salz sind. Das Bad Ischler-Team arbeitet mit Hochdruck daran, unseren Konsumentinnen und Konsumenten immer wieder neue Lösungen zu bieten, die das Kochen einfacher machen. Das neue Nudelsalz ist das beste Beispiel dafür. Wir sind weltweit die Ersten, die Nudelsalz-Drops auf den Markt bringen. Innovation – made im Salzkammergut."

